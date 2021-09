Pedalada Noturna já conta com grupo expressivo de ciclistas

Imagem de Deniz Anttila por Pixabay

Cerca de 60 ciclistas já estão participando da Pedalada Noturna de Araucária, que reiniciou recentemente, com todos os cuidados devido à pandemia. A pedalada, que em outras edições chegou a reunir aproximadamente 150 ciclistas, acontece nas quartas-feiras à noite, a partir das 19h, com saída do Parque Cachoeira. Por cerca de uma hora, o grupo pedala pelas ruas da cidade e depois retorna ao parque.

Não é necessário fazer inscrição para participar, porém a idade mínima exigida é de 14 anos. (sendo aconselhável acompanhamento de um familiar adulto). A recomendação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, organizadora da Pedalada Noturna, é para que os ciclistas se alimentem de forma leve pelo menos meia hora antes do passeio e carreguem uma garrafinha de água para hidratação. A SMEL reforça que não é necessário nenhum equipamento profissional ou avançado, pois o pedal é para iniciantes e segue um ritmo leve, permitindo que todos consigam acompanhar.

Importante ressaltar que é obrigatório uso de máscara, capacete, e aconselhável o uso de óculos de ciclismo para proteção contra insetos e luzes de segurança nas bicicletas, além de roupa leve e calçado adequado.

O evento tem o apoio da Secretaria de Segurança e do Departamento de Trânsito, que fazem a escolta em todo trajeto. Além de um veículo de apoio seguir por todo o percurso (para amparar em caso de pneu furado, por exemplo), um professor da SMEL acompanha a pedalada e orienta quem precisar.

Texto: Maurenn Bernardo com Assessoria

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021