Pedido antigo, pista do bosque do Parque Cachoeira ganha iluminação

Pista de caminhada do bosque do Parque Cachoeira ganhou 60 luminárias

As secretarias municipais de Meio Ambiente e Urbanismo concluíram nos últimos dias as obras de iluminação da pista de caminhada que existe ao longo do bosque interno do Parque Cachoeira.

O trecho iluminado tem início ao lado da sede da Secretaria de Meio Ambiente e término na esquina das ruas Manoel Ribas e Santa Catarina. A colocação de luminárias ao longo dessa pista era um pedido antigo de quem utiliza o local para caminhadas e corridas. Isto porque, por ser uma área de vegetação, já por volta das 18h praticar atividade física se tornava difícil em razão do breu que tomava conta da região.

A iluminação instalada agora é do tipo ornamental. Foram colocados 60 postes, espaçados de quinze em quinze metros. Todas as luminárias colocadas são de led. “Uma equipe própria da Secretaria de Meio Ambiente fez toda a parte de escavação para instalação da fiação e a Secretaria de Urbanismo instalou os postes. O conforte visual e a segurança para quem utiliza o Parque no final da tarde melhorou muito com essa obra”, pontua Vitor Cantador, secretário de Meio Ambiente.

Ainda segundo ele, ao longo das próximas semanas, outras melhorias serão feitas no Parque. “Embora parte do mobiliário do Parque não possa ser utilizado ainda em razão da proibição de aglomerações, estamos trabalhando constantemente para deixarmos esse espaço sempre preparado para receber nossa população quando essa pandemia passar. Por enquanto, pedimos para que as pessoas que visitam o Parque estejam sempre de máscaras e mantenham o distanciamento daqueles que não pertencem ao seu núcleo familiar”, pede Vitor.

Entre as melhorias que estão em fase de planejamento e execução no Parque Cachoeira está a construção de novas churrasqueiras no trecho que pode ser acessado pela rua Manoel Ribas e a implantação de um espaço pet na área que fica ao lado do Centro de Saúde Santa Mônica. “Muitas famílias vêm ao Parque com seus pets e não há um espaço adequado para eles. Então, já iniciamos a parte de nivelamento do terreno para implantação do Espaço Cãochoeira, onde haverá alguns brinquedos para que os cães possam gastar um pouco de energia de forma segura”, atencipa Vitor.

Quem utiliza a pista de caminhada do bosque do Parque Cachoeira sempre reclamou da falta de iluminação daquele trecho, o que impedia a prática de atividade física naquela região tão logo o fim de tarde se aproximava.



















Texto: Waldiclei Barboza/ Fotos: Marco Charneski

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021