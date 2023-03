Pensou em crédito, a BMCred Araucária tem a ajuda que você precisa na hora do aperto

No próximo dia 10 de março a BMCred Araucária vai completar seis anos de atuação no Município, com uma trajetória de crescimento expressivo e consolidação no mercado. A empresa, que começou pequena, funcionando em uma estrutura tímida, hoje tem mais de 70 funcionários. No comando estão os empreendedores Fernanda Rosa e José Miranda, que acreditaram no potencial da cidade para abrir uma nova opção de linhas de crédito para a população. “Sabemos que a vida não está fácil pra ninguém, são contas que vem de todas as partes e chega uma hora que a situação aperta. Mas a BMCred está aqui para te ajudar a sair do sufoco e tornar sua vida mais fácil”, afirmam.

A operadora de crédito possui diversos serviços disponíveis para aqueles se enquadram nas seguintes situações: aposentado ou pensionista do INSS; BPC ou Representante Legal; servidor público de órgãos municipais, estaduais e federais; e militar das Forças Armadas.

Realize seu sonho!

Na BMCred o contratante pode encontrar linhas de crédito para realização de todos os sonhos possíveis. A operadora possui convênio com INSS, Siape, Governos, Aeronáutica, Marinha e Exército, Prefeitura de Araucária.

“Aqui as pessoas podem solicitar crédito pessoal; financiamento e refinanciamento de veículos; crédito com garantia de imóvel; É só agendar uma visita e conhecer todas as vantagens que nossa operadora pode te oferecer”, convidam os empreendedores.

Serviço

A BMCred Araucária fica na Rua Pedro Druszcz, 760, Sala 1, Centro. Os contatos são pelo WhatsApp (41) 99708-5640 ou pelo telefone: (41) 3031-3089. Acompanhe a promotora de crédito nas redes sociais Facebook BM Cred Araucaria e Instagram @bmcredconsignado