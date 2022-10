Percentual da votação de Sérgio Moro em Araucária foi maior do que no Paraná

Embora Araucária tenha tido uma candidata local na disputa ao Senado, quem fez mais votos por estas bandas foi, digamos assim, um “estrangeiro”. Sérgio Moro (UNIÃO) obteve nas urnas do município 25.454 votos. Percentualmente, inclusive, a votação obtida por ele aqui foi maior do que a conquistada no Paraná. O ex-juiz da operação Lava-Jato foi o preferido por 36,48% dos eleitores araucarienses. No Estado, esse índice foi de 33,50%.



O excelente desempenho de Moro entre os araucarienses pode ser resultado da atenção diferenciada que o candidato dedicou a cidade nestas eleições. Em menos de 50 dias ele esteve por aqui em três ocasiões. Foi sempre trazido por um dos coordenadores de sua campanha, o secretário de Governo Genildo Carvalho, que é também o braço direito do prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) em

Araucária.



A segunda colocação em Araucária na corrida ao Senado coube ao candidato à reeleição, Álvaro Dias (Podemos), que obteve 15.241 votos. O atual senador, diga-se de passagem, ficou melhor posicionado na cidade do que ficou no Paraná, onde perdeu para Paulo Martins (PL). Este, por sua vez, obteve aqui no Município 13.768 votos, ficando em terceiro lugar.



Já a candidata local ao Senado, Rosane Ferreira (PV) acabou ficando em quarto lugar, com 12.747 votos, o que corresponde a 18,27% dos votos válidos. No Paraná, Rosane obteve 475.597 votos. Embora não tenha sido eleita, ela ostenta agora um marco pessoal em sua carreira: é a política araucariense que mais recebeu votos nominais em toda a história.



O comparecimento às urnas araucarienses nestas eleições somou 85.834 pessoas. Os aptos a votar eram quase 105 mil. Os votos em branco para o Senado somaram 8.570. Já os nulos 7.482.