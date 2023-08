Pessoas avaliadas no mutirão da vasectomia e laqueadura podem ter cirurgias realizadas nos próximos dias

Nos dias 25 e 26 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu o mutirão de avaliação pré-cirúrgica de parte dos pacientes que estavam na fila aguardando vaga para cirurgias de vasectomia e laqueadura em Araucária. Ao todo foram avaliados 40 homens e 40 mulheres, que possivelmente farão suas cirurgias nos próximos dias. A ação fez parte de um mutirão para zerar a fila de espera por cirurgias destas duas especialidades, que ficaram acumuladas por conta da pandemia da covid-19.

Essa foi a primeira etapa do programa que prevê a realização de 325 vasectomias e 135 laqueaduras, com um investimento de aproximadamente R$ 417 mil. Todas as cirurgias serão realizadas no HMA – Hospital Municipal de Araucária. Para isso, a Prefeitura autorizou um Termo Aditivo ao contrato (09/2023) com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, atual gestora do Hospital. O aditivo tem validade até o dia 31 de outubro de 2023, podendo ser prorrogado.

O recurso utilizado no mutirão é proveniente do Governo Federal, dentro do Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas, que veio direcionado para a redução das filas de vasectomia e laqueadura, conforme disposto no Plano Estadual de Redução de Filas do Paraná.

O recurso utilizado no mutirão é proveniente do Governo Federal, dentro do Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas, que veio direcionado para a redução das filas de vasectomia e laqueadura, conforme disposto no Plano Estadual de Redução de Filas do Paraná.

Conforme a Central de Regulação, atualmente Araucária tem 327 pacientes aguardando em fila para cirurgia de vasectomia e 112 para laqueadura. “Esse número muda diariamente, porém diante do número de vagas que vamos oferecer e o número de pacientes que aguardam para serem operados podemos afirmar que iremos zerar a fila em Araucária”, afirma o Secretário de Saúde Bruno Rodelli Mendes Fontes.

Edição n. 1374