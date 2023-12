Piloto araucariense vence em 3 categorias no Interestadual de Velocross

A piloto araucariense Emanuelle Ribeiro de Souza, 11 anos, continua voando nas pistas de velocross. Neste ano de 2023 ela venceu as três categorias que disputou, enfrentando disputas acirradas e desbancando muitos pilotos do Paraná e Santa Catarina. Manu, como é mais conhecida, foi campeã do Interestadual (PR/SC) de Velocross, que teve um total de 7 etapas. “A Manu teve um excelente resultado em todas as etapas, conseguindo um aproveitamento de 90%, foi campeã na categoria Mini Motos, campeã 65cc e bicampeã 2022/2023 na categoria Batom Especial, nesta última disputando provas com pilotos adultas e motos bem mais potentes”, conta o pai Willian, todo orgulhoso.

A garotinha sonha se tornar campeã brasileira e seguir o exemplo da sua ídolo, Maiara Basso, ao longo de quatro anos disputando competições, Manu conquistou mais de 9 títulos nas categorias disputadas nos estados do Paraná e Santa Catarina. Hoje ela tem mais de 100 troféus em sua coleção, cada um deles tem sua história, luta e esforço necessários para obter sempre o melhor resultado.

“Agradeço a Deus em primeiro lugar, por permitir fazer o que eu amo, minha mãe Aline, meu pai Wilian, meus familiares e amigos que torcem por mim, meus apoiadores Anderson Adrenalina e meu mecânico da Beto Racing Preparações. Bora pra cima que 2024 promete ainda mais”, afirma Manu.

