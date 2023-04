Pinturas do artista Elvis Silva encantam visitantes na Capela São Sebastião

O artista araucariense Elvis Silva foi o responsável por deixar as salas de catequese da Capela São Sebastião mais coloridas e bonitas. Sua arte está estampada nas paredes, através de temas bíblicos, que estão encantando não apenas os pequeninos, mas os grandinhos também. Elvis foi contratado pela equipe responsável pela Capela para fazer as pinturas, no intuito de deixar as salas mais lúdicas, atrativas e divertidas, ou seja, com a cara da criançada.

“Decidimos fazer a pintura nas salas, escolhemos alguns temas e como sabíamos do talento do Elvis, o chamamos para este trabalho. Foi incrível porque ele só olhava o desenho no celular e já ia riscando nas paredes. É um artista ágil e como pessoa é de uma humildade que merece ser enaltecida. Adoramos o resultado e as crianças então nem se fala, ficaram encantadas!”, comentou Márcia Hitner Dybax, uma das responsáveis pela Capela.

Desenhos com temas bíblicos chamam a atenção das crianças que frequentam a catequese.

O artista conta que levou três dias para fazer a pintura nas salas de catequese e gostou do resultado final. “Fiquei feliz por terem confiado no meu trabalho”, agradeceu. Elvis vem se aprimorando cada vez mais na sua arte e seus trabalhos já ornamentam fachadas de prédios, empresas e comércios não apenas de Araucária, mas de Curitiba e região metropolitana. A técnica que ele usa é a da pintura acadêmica realista, ou seja, ele preenche paredes e muros, com desenhos que deixam as pessoas admiradas.

Se você quer conhecer mais sobre o trabalho do Elvis Silva ou contratá-lo para fazer alguma pintura em sua empresa, comércio ou residência, entre em contato pelo fone (41) 99925-4944.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1356