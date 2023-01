Pizzaria Doney é destaque em Araucária e chega com novidades em 2023

De uma ideia que surgiu de forma despretensiosa para gerar uma pequena fonte de renda para a família a uma das maiores pizzarias de Araucária. Assim é a trajetória de sucesso da Pizzaria Doney, que está há quase 5 anos no mercado, sempre levando aos seus clientes produtos de qualidade e excelência no atendimento. Essa receita de sucesso rendeu à Doney em 2022, a conquista do prêmio Melhores do Ano pelo quarto ano consecutivo, na categoria melhor pizzaria de Araucária. “Estamos sempre buscando um diferencial como forma de atrair e atender as necessidades de todos os nossos clientes. Procuramos sempre o que há de melhor no mercado, para oferecer um cardápio super variado. Chegamos em 2023 com algumas novidades e os clientes que nos aguardem, ainda vem mais coisas boas por aí”, prometem os proprietários Osney e Viviane.

Atualmente a Doney conta com duas unidades em Araucária. A primeira abriu em julho de 2018, no bairro Campina da Barra e a segunda foi inaugurada em maio de 2021, no bairro Fazenda Velha (CSU).

Muitos sabores e tamanhos

Os principais diferenciais da Pizzaria Doney são o cardápio diversificado e os vários tamanhos de pizzas disponíveis. A menor é a mini broto de 20cm com 4 fatias e a maior é a extraordinária com 80cm e 54 fatias. Recentemente a pizzaria lançou mais uma opção de tamanho: a “pizza trem”, que traz um formato diferente e mede 70 cm, com opção de borda recheada e até 4 deliciosos sabores, de acordo com a preferência do cliente. “Somos a primeira pizzaria em Araucária a trabalhar com esse formato, são 70cm de puro sabor. A novidade tem sido um sucesso”, afirmam Osney e Viviane.

A Doney conta ainda com o rodízio completo, onde são servidos vários sabores de piz­zas salgadas e doces, lasanhas e porções. “Além das melhores pizzas, nossos clientes merecem também as melhores promoções, que acontecem durante toda a semana, inclusive no rodízio, onde o valor é diferente de segunda a quinta. Ainda temos a promoção do aniversariante do dia (consulte as regras). Faça já sua reserva e venha comemorar essa data tão importante em uma das nossas duas unidades”, convidam os empreendedores.

Pizzaria Doney é destaque em Araucária e chega com novidades em 2023 1

Fácil de pedir

Na Pizzaria Doney também é possível fazer o pedido pelo delivery e receber a pizza no conforto da sua casa. O atendimento acontece todos os dias, nas duas lojas, que também estão sempre abertas para receber eventos. A loja 1 está na Rua das Flores, 549 – bairro Campina da Barra, fone 3643-4047 e whatsapp 99593-9063. A loja 2 fica na Rua Pedro de Âlcantara Meira, 97 – bairro Fazenda Velha (CSU), fone 3048-1743 e whatsapp 98434-9868. A loja 2 atende também algumas regiões da área rural de Araucária (sob consulta).

Comprando pelo aplicativo da Doney o cliente pode aproveitar as promoções exclusivas com valores diferenciados e cupom de 10%. “Não fique aí com água na boca, peça hoje mesmo as deliciosas pizzas da Doney!”.