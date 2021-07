Plantão Comercial – Edição 1258

Além do hambúrguer

A hora do almoço nunca esteve tão saborosa por aqui. O capricho no preparo e o sabor dos pratos do Texano Burger, que todo araucariense já conhece, agora também podem ser opção na segunda refeição mais importante do dia. Com o cardápio sempre recheado de novidades, o restaurante passou a preparar de segunda a sábado, das 11h às 14h, pelo delivery, marmitas completas. Todos os dias são muitas opções em acompanhamentos e saladas para matar sua fome, e o melhor, para pedidos de Araucária, a entrega é grátis. Os pedidos podem ser feitos pelos números (41) 3126- 2200 ou (41) 99723-5952.

Café Colonial é no Recanto Vô Chico

Café colonial com aquele toque nostálgico das comidas típicas das vovós, é no Recanto Vô Chico. Com um espaço aconchegante, amplo e bem localizado, o restaurante não investiu somente no almoço de domingo para atrair os clientes. A adição do café colonial ao menu da casa, que conta com muitos pães, geleias, queijos, bolos e tortas, promete conquistar de vez o paladar de muita gente. A novidade é servida apenas nos finais de semana, a partir das 15h30. Conheça o recanto! O endereço é rua Dr. Guilherme da Motta Correia, 251, Centro, telefone (41) 99104-6968.

Vem aí o Dia das Mães

Uma das datas mais especiais do ano está chegando, o Dia das Mães. Para comemorar junto dos clientes, o Aviário Andorinhas preparou um sorteio imperdível. Na compra de qualquer valor em produtos do aviário, os consumidores vão concorrer a um verdadeiro dia de rainha, com direito a corte, progressiva e hidratação no espaço Duda Prado. O sorteio acontece na sexta-feira, 7 de maio, na página oficial da Duda Prado. Não perca tempo e participe! O Aviário Andorinhas fica na Avenida Archelau de Almeida Torres, n° 2520, bairro Costeira.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021