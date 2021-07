Plantão Comercial – Edição 1271

Dia dos Pais no Aviário Andorinhas

O Dia dos Pais está chegando e para comemorar a data, o Aviário Andorinhas preparou um sorteio pra lá de especial. Nas compras acima de R$70, os clientes concorrem a um kit churrasco completo, com direito à 5 quilos de carne, um saco de carvão e para fechar com chave de ouro, uma churrasqueira. Participe da promoção e faça a alegria do seu maior ídolo. Com tudo para o seu pet, o Aviário está localizado na Avenida Archelau de Almeida Torres, n° 2520, no Costeira.

Sábado é dia de feijoada no O Texano

No sábado, o que não pode faltar no almoço do araucariense é a feijoada. No O Texano, o prato mais tradicional do país vem completo, preparado no capricho e entregue em todo o município, com frete grátis (exceto área rural). Além da feijoada, o estabelecimento oferece um amplo cardápio durante a semana, tanto para pedidos pelo delivery quanto pratos executivos, servidos no salão. Peça direto pelo app do O Texano, disponível para download gratuito na Apple Store e Google Play, ou mandando mensagem para o (41) 99912-2977.

Noites mais quentes

A estação mais fria do ano chegou de vez a Araucária. Para aquecer as noites congelantes, garanta os lençóis térmicos da Master Fit Store e dê adeus às noites desconfortáveis. Com regulador de temperatura, o item considerado essencial no inverno, garantirá que seu sono fique mais quente. Conheça a loja, localizada na Rua Manoel Ribas, n° 1403, no Cachoeira, mas se preferir, compre pelo site (https://masterfitsaude.com.br/loja/home) e receba no conforto do seu lar.

Ainda dá tempo de participar

A série de sorteios em comemoração aos 15 anos do Material de Construção Matergi chegou ao seu 9° ganhador. Dessa vez a felizarda foi a Cidineia Costa, que levou para casa um Aquecedor Halogêneo da Ventisol. A promoção continua, e para participar é fácil: basta gastar R$250 em compras na loja física da Matergi e pronto, no ato você ganha um cupom para participar.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021