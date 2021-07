PM atende duas situações de violência doméstica, envolvendo o mesmo casal

Não há dúvidas de que nos finais de semana, as ocorrências que lideram as chamadas na Central da Polícia Militar são as que envolvem violência doméstica e perturbação do sossego. Na madrugada de domingo, 18 de julho, a violência fez mais uma vítima na rua Pôr do Sol, bairro Capela Velha. A equipe foi avisada de que no referido endereço, uma mulher havia sido agredida por seu marido. Em contato com a vítima, esta relatou que o homem a havia agredido com socos e chutes e também teria usado uma cadeira para atacá-la. Ela disse à equipe que desejava representar criminalmente contra o companheiro.

Segundo a PM, horas antes a equipe já havia sido acionada para atender uma discussão, envolvendo esse mesmo casal. Na ocasião, a mulher contou que havia se desentendido com o marido em um bar, onde os dois consumiam bebida alcoólica, e que o motivo seria o ciúme. O companheiro a teria ofendido e ao chegar na residência, ele teria jogado alguns móveis e cadeiras para fora da casa. Com a chegada da PM, o casal foi orientado para que um deles procurasse a casa de parentes, e ficasse distante, até que os ânimos se acalmassem, para depois resolver a situação, de forma a amigável. Porém depois da saída da equipe, a mulher voltou à residência e iniciou uma nova discussão com o marido. Diante dos fatos, o agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Araucária, para os procedimentos cabíveis.

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021