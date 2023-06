PM de Araucária “dá golpe” no tráfico e apreende mais de 400 kg de maconha no Jardim Alvorada

A Polícia Militar de Araucária deu um baita prejuízo para o tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (05/06), com a apreensão de 411 quilos e 720 gramas de maconha. A droga estava escondida em um imóvel localizado na rua José Karas, no Jardim Alvorada. Segundo denúncias, o local seria utilizado para armazenamento dos entorpecentes e teria intensa movimentação de pessoas estranhas.

Já no endereço, uma equipe fez diligências e encontrou embalagens vazias na parte externa do terreno. Ao entrar no local, os PMs encontraram os tabletes de maconha, embalados com o mesmo material que havia sido encontrado na parte de fora. Além das drogas, não havia ninguém no local no momento da chegada da polícia.

Diante dos fatos, os PMs solicitaram reforço de outra equipe, formada por alunos soldados, que prestaram apoio no desfecho da ocorrência. Toda a droga apreendida foi levada para a Delegacia de Polícia de Araucária para os procedimentos cabíveis.