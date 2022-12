PM e GMA lançam na manhã desta segunda-feira (05), a Operação Policiamento Preventivo Natal 2022

Na manhã desta segunda-feira (05/12) aconteceu em Araucária o lançamento da Operação Policiamento Preventivo Natal 2022. A ação conta com o reforço no policiamento da Polícia Militar e da Guarda Municipal, nos eixos comerciais, no período que antecede o Natal.

Diariamente, das 9h às 23h30, equipes irão realizar patrulhamento e policiamento fixo na região dos comércios, locais que costumam registrar maior circulação de pessoas nessa época do ano. O objetivo, segundo as corporações, é que com a presença policial, haja diminuição na incidência de delitos.

“A atuação conjunta da PMPR com a GMA otimiza os resultados, tendo como principal beneficiado o cidadão araucariense, que poderá fazer suas compras com maior segurança”, diz a PM.