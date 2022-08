PM flagra trio roubando fios de cobre dentro de uma empresa

A Polícia Militar foi acionada na madrugada do dia 14 de abril, na rua José Czaki, bairro Thomaz Coelho, para atender uma ocorrência de furto em uma empresa. De acordo com o solicitante, três indivíduos estariam no interior do estabelecimento, roubando fios de cobre. Quando a equipe chegou no local, flagrou o trio agindo, e constatou que estavam cortando fios de energia. Junto com os suspeitos também foram encontrados fios já cortados, que muito possivelmente seriam vendidos.

No interior da empresa havia um Fiat Siena, de propriedade dos bandidos, e no porta malas do mesmo, foram achados mais fios de cobre, pertencentes à empresa. Os indivíduos também portavam alicates usados para o corte dos fios. Interrogados pela PM, o trio confessou que um deles era funcionário da referida empresa e conhecia a rotina de trabalho, bem como os locais de estoque dos fios. Para conseguir entrar na empresa eles contaram que cortaram o cadeado do portão e depois arrombaram a porta. Os três receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Os responsáveis foram chamados e acompanharam a ocorrência. O veículo usado pelos três também foi levado para a DP.

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021