PM localiza veículo que tinha sido roubado no Capela Velha, por dupla armada

A Polícia Militar de Araucária recuperou o veículo Honda Civic, que havia sido roubado a mão armada, no bairro Capela Velha. Segundo a vítima, dois indivíduos armados a abordaram em um salão de beleza, na rua Cisne, levaram seu carro, um iphone13 e uma bolsa contendo vários documentos. Depois disso, teriam fugido sentido Centro.



Enquanto a equipe se deslocava até o endereço para conversar com a vítima, acabou encontrando o Honda que havia sido roubado, parado em uma esquina, na rua Tico-Tico, sem ocupantes. A PM fez buscas pelas redondezas, no intuito de localizar os dois ladrões, mas não teve sucesso.

A proprietária foi avisada e esteve no local para retirar o carro, mas como já havia um alerta de furto, a dona foi orientada pelos policiais a não usar o veículo no prazo de 24h, até que o alerta fosse retirado.