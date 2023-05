PM prende homem de 28 anos e apreende um menor, ambos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas

Policiais militares da 2ª Cia da Polícia Militar de Araucária prenderam nesta quarta-feira (25/05) um homem de 28 anos e apreenderam um menor de 15, ambos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. A ocorrência aconteceu por volta das 17h40 na rua Bico de Lacre, no bairro Capela Velha.

Os dois foram abordados e na revista pessoal os policiais encontraram 31pedras de crack de posse do adolescente, ele também tinha uma pequena quantia em dinheiro. Diante do flagrante, os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.