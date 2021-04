PM prende homem que invadiu casa e tinha mandado em aberto

Na sexta-feira, 2 de abril, por volta das 23 horas, a Polícia Militar recebeu o chamado de um morador da rua crisântemo, no bairro Campina da Barra, que alegava ter tido a sua casa invadida. Com os dados dos indivíduos em mãos, a equipe fez patrulhamento pelos arredores e conseguiu abordar um indivíduo suspeito.

Ao consultar a sua ficha no sistema de segurança SESP, a PM constatou que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Por estar em débito com a justiça, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Araucária para as medidas cabíveis. O suspeito também precisou ser algemado porque estava bastante agitado.

