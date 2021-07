PMA vai implantar rotatória no Fazenda Velha e haverá desvio no trânsito

Cruzamento considerado perigoso, onde a Prefeitura irá implantar uma rotatória. Foto: Carlos Poly

Motoristas deverão ficar atentos às mudanças no trânsito que deverão ocorrer ainda esta semana, na região do bairro Fazenda Velha. A Prefeitura de Araucária dará início nos próximos dias, à obra para implantação de uma rotatória no final da avenida Alfred Charvet. Essa rotatória faz parte do pacote de revitalização da rua Cezar Hasselmann e deverá gerar maior fluidez no trânsito na região, beneficiando os motoristas, considerando que o local é um cruzamento perigoso.

A rotatória envolverá as duas pistas da Alfred Charvet, duas pistas da rua Cezar Hasselmann e também a avenida Nossa Senhora dos Remédios. A obra deve durar em torno de um mês e neste período a orientação é que os motoristas que passam pela região façam desvios (veja no mapa).

Quem vem do CSU deverá virar na rua Saliba Merhy à esquerda e à direita na rua Maria Prosdócimo Franceschi. Já quem vem pela avenida Independência ou pela Alfred Charvet, deverá seguir também pela Maria Prosdócimo Franceschi.

Texto: Maurenn Bernardo com assessoria

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021