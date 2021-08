Polícia Civil de Araucária e Secretaria do Meio Ambiente resgatam cadela vítima de maus tratos

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Uma cadela Pitt Bull, vítima de maus tratos, que estava em uma residência na rua Tesoureiro, no bairro Capela Velha, foi resgatada na tarde desta segunda-feira, 2 agosto, através de uma ação conjunta entre a Delegacia de Polícia de Araucária e a Secretaria Municipal do Ambiente. Segundo as equipes, o resgate se deu após denúncia feita pela Guarda Municipal junto à SMMA, que constatou, em uma de suas operações pela região do Capela Velha, a existência do animal na casa e as péssimas condições em que se encontrava, sem comida e sem água, visivelmente desnutrida.

“Após receber a informação nós fomos até a casa fazer uma vistoria, tentamos contato com o dono da cachorra, mas não conseguimos. Voltamos outras vezes no local, novamente sem sucesso no contato com o responsável. Dessa forma, iniciamos a busca por um lar temporário para o animal. Durante as visitas também levamos ração e água para a cachorra. Enfim, quando conseguimos uma pessoa para adotá-la, acionamos o apoio da Delegacia local para fazer o resgate”, disse o veterinário do Meio Ambiente, Gustavo Warich. Ainda de acordo com ele, a situação era deplorável, quando a equipe levava comida, o animal devorava o alimento com muita rapidez, como se nunca tivesse sido alimentado.

O delegado Thiago Wladyka, que acompanhou pessoalmente a operação de resgate, explicou que a DP lavrou um auto de infração ambiental e também irá instaurar o inquérito policial, onde o responsável será intimado a comparecer na Delegacia para prestar depoimento. “A pessoa irá responder pelo crime de maus tratos a animais podendo, ao final do inquérito, ser indiciada. Se isso ocorrer, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público“, pontuou. Wladyka também orientou as pessoas a denunciarem, caso presenciem situações de animais sofrendo maus tratos, entre eles animais silvestres presos em gaiolas, dentro de residências.

Como denunciar

Denúncias de maus tratos contra animais poderão ser feitas na Secretaria do Ambiente pelo fone 3614-7483 ou pessoalmente na sede, que fica no Parque Cachoeira. A Delegacia de Araucária também recebe denúncias, através do fone 3614-6000.

