Polícia civil de Araucária prende homem com espingarda calibre 38 e munições

Policiais civis da Delegacia de Araucária cumpriram na manhã de sexta-feira (31/03), quatro mandados de busca e apreensão relacionados ao tráfico de drogas no município. Várias residências foram alvo da ação e em uma delas, a equipe localizou um homem armado com uma espingarda calibre 38. Os mandados foram solicitados pelo delegado Tiago Wladyka, titular da DP local e expedidos pela juíza da Vara Criminal.

Ao entrar na casa do suspeito, de 38 anos, a equipe da delegacia encontrou a espingarda. Ele não reagiu a abordagem e foi preso pelos policiais civis, sendo encaminhado na sequência para a DP Araucária, onde foi autuado em flagrante delito por porte de arma de fogo de uso permitido.

Denúncias

A Polícia Civil do Paraná solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra este tipo de crime. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.