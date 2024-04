Polícia Civil de Araucária prende homem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições

Policiais civis da Delegacia de Araucária cumpriram três mandados de busca e apreensão na quinta-feira (11/04), os quais resultaram na prisão de um homem em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.

Os mandados foram expedidos pela Justiça de Araucária, dentro de uma investigação realizada pela Delegacia local para apurar a prática de tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo.

Na ação foram apreendidos uma arma de fogo da marca Glock calibre .380, três munições de calibre .357, cinco munições de calibre 38, treze munições de calibre .380 e 41 munições de calibre 9 mm, além de uma quantia de R$ 7.600,00 e 4 celulares.

O homem, de 32 anos, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, foi encaminhado para a Cadeia Pública de Araucária para as medidas necessárias. A Delegacia não divulgou o nome do preso e nem o endereço em que foram cumpridos os mandados de busca e apreensão.

O delegado adjunto da PCPR, Felipe Martins, disse que as investigações prosseguem e novas ações de combate ao tráfico continuarão sendo realizadas na cidade.