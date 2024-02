Polícia Civil de Araucária prende homem que estrangulou e queimou vítima em dezembro de 2023

A Polícia Civil de Araucária prendeu preventivamente nesta quinta-feira, 15 de fevereiro, um homem de 40 anos, cujo primeiro nome é Leandro, apontado como autor dos crimes de roubo e homicídio, ocorridos em 25 de dezembro de 2023, no bairro Passaúna. Juntamente com duas mulheres, ele teria estrangulado Lucas do Bonfim Mota, 29 anos, após uma discussão, e em seguida desovado o corpo e ateado fogo em uma região afastada da cidade, no intento de ocultar o delito.

O corpo carbonizado de Lucas foi encontrado por pescadores no dia seguinte, 26 de dezembro, na rua Brunislau Rendak, nas proximidades da Represa do Passaúna.

Com o andamento das investigações, a Delegacia de Araucária identificou os autores do crime e localizou Leandro, que até então estava foragido. Após sua prisão e diante dos indícios de autoria e materialidade, o inquérito foi concluído. O autor e as duas cúmplices do crime, que já haviam sido detidas no dia 10 de fevereiro, estão detidos na Cadeia Pública do Município, à disposição da Justiça para os procedimentos necessários.