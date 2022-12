Polícia Civil de Araucária prende traficante no bairro Capela Velha

Após receber uma denúncia via Disque 181, a Polícia Civil de Araucária realizou uma operação em uma residência localizada no bairro Capela Velha, nesta quarta-feira (14/12). No endereço, acabou prendendo Eduardo Batista Ferreira, vulgo “Du”, 18 anos, por tráfico de drogas.







O Delegado Tiago Wladyka e sua equipe foram averiguar a denúncia e invadiram a residência suspeita de ser um ponto de venda de drogas. Ao entrarem, acordaram o jovem que estava na casa e, revistando o local encontraram certa quantidade de maconha e cocaína, além de uma quantia em dinheiro, com notas trocadas.

Eduardo confessou aos policiais que vendia drogas no local, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Araucária para os procedimentos legais.