Polícia Militar deflagra Operação “Elmo/Escudo” para coibir criminalidade no Município

O Batalhão de Choque e a 2ª Cia da Polícia Militar de Araucária/17ºBPM, deflagraram na tarde desta quarta-feira (03/04), a Operação “Elmo/Escudo”, cuja finalidade é coibir a violência em todo o município de Araucária. O lançamento aconteceu na Praça da Bíblia, em frente à Câmara de Vereadores, e na sequência os efetivos das duas unidades deram início ao policiamento preventivo em vários pontos da cidade.

O Ten-Cel Nelson Stoccheiro Gonçalves Junior, que recentemente assumiu o comando do BPChoque, explicou que serão feitos bloqueios policiais tanto na área urbana quanto na área rural, no sentido de apreender drogas, prender criminosos foragidos da justiça e tirar armas de fogo de circulação. “O BPChoque está empregando nesta operação 98 policiais e 22 viaturas, destas, três são da Companhia de Operações com Cães, que contam com três cães farejadores e de ataque, caso houver necessidade durante alguma abordagem. Esta é apenas uma das muitas operações que a PM pretende realizar, sempre focando no combate à criminalidade”, destacou o comandante.

O Tenente Francimar de Moraes Zamierowski, comandante da PM de Araucária, reforçou que na Operação Elmo/Escudo foram empregados 30 policiais da 2ª Cia. “Com base em estatísticas, vamos priorizar a operação no combate ao tráfico de drogas, visando acabar com pontos de venda e também na apreensão de armas de fogo”, completou.