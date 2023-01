Polícia pede ajuda para localizar suspeitos foragidos do crime contra empresária Rozelia Caldas

A Delegacia de Polícia de Araucária está pedindo ajuda da população para localizar José Dirceu de Caldas e o filho Jonatas Caldas, acusados pela morte da empresária Rozelia Maria Martins Caldas, 50 anos, ocorrida no último dia 7 de janeiro.







Policiais da Delegacia de Araucária estiveram na casa de José, ex-marido da vítima e do filho Jonatas para cumprir mandados de busca no sábado (14), mas eles não foram localizados e, desde então, são dados como foragidos da Justiça.

Denúncias

Qualquer informação que possa levar ao paradeiro dos procurados deverá ser repassada pelos números 197 da Polícia Civil do Paraná, 181 Disque-Denúncia ou pelo (41) 3641-6000 (Delegacia da Mulher e do Adolescente). As denúncias serão mantidas no mais absoluto sigilo.