Polícia tenta identificar homem que tem assediado mulheres

Uma mulher na Rua Prímula, no bairro Campina da Barra, próximo à UBS São José, que teria sido vítima da ação de um “tarado”. Ela disse que um homem, em uma motocicleta Honda preta, usando capacete preto e uma roupa que parecia ser uniforme de firma, teria passado do seu lado e aproveitando-se da sua distração, teria passado a mão em suas nádegas. Depois disso o motociclista teria fugido do local.



Diante do relato da vítima, a PM saiu em patrulhamento pela região do bairro Campina da Barra, para tentar localizar o suspeito, mas não teve sucesso. Segundo a polícia, este não teria sido o único relato envolvendo este mesmo tipo de situação. O modus operandi do suspeito é sempre o mesmo: de motocicleta, ele passa pelas vítimas distraídas e apalpa o corpo delas, geralmente, as nádegas.



Texto: Redação