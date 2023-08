Policiais da 2ª Cia da PM de Araucária prendem no Thomaz Coelho um foragido da justiça

Mais um foragido da justiça foi parar atrás das grades. Na tarde desta segunda-feira (21/08), a Polícia Militar de Araucária realizava um bloqueio na Avenida das Araucárias, no bairro Thomaz Coelho, quando se deparou com um veículo Citroen C3 em atitudes suspeitas e decidiu pela abordagem.

Na busca ao interior do veículo nada de ilícito foi encontrado, porém, ao consultar o nome do motorista no sistema da SESP/PR, constou um mandado de prisão em seu desfavor. Diante disso, o homem foi detido e levado à Cadeia Pública de Araucária para as medidas necessárias.