Ponte em que só “passa um carro por vez” será alargada

Um dos principais acessos à comunidade rural de Campina das Pedras ganhará uma importante melhoria ao longo dos próximos meses. É que a ponte sobre o Rio Passaúna, localizada na Avenida Independência, será finalmente alargada.

Exatamente! A ponte em que só “passa um carro por vez” e que, infelizmente, ao longo dos anos já foi palco de alguns graves acidentes, passará a ter sete metros de largura, de modo que permita o tráfego em mão dupla, como é o restante daquele trecho da Avenida Independência.

A licitação para escolha da empreiteira que executará o serviço foi concluída nos últimos dias e teve como vencedora a Viaplan Engenharia Ltda. A obra estava estimada em quase R$ 5,6 milhões e será executada pela vencedora do certame por R$ 5,3 milhões. O prazo para conclusão dos trabalhos é de até 360 dias.

Embora a ponte propriamente dita tenha cerca de 30 metros de extensão, as obras ao longo da Avenida Independência se estenderão por cerca de 300 metros, já que será necessário adequar também parte da pista. Depois de concluída, a largura da ponte passara dos atuais cinco metros para 7,8 metros, com duas faixas de tráfego de 3,50 metros cada e duas barreiras do tipo New Jersey com quarenta centímetros cada.

Só os serviços de terraplanagem dessa obra custarão algo em torno de 1,7 milhões. Os trabalhos de drenagem cerca de R$ 300 mil, a pavimentação propriamente dita algo em torno de R$ 400 mil, as contenções que evitarão futuros deslizamentos pouco mais de R$ 800 mil, a parte de sinalização viária vertical e horizontal outros R$ 400 mil e a execução da ponte propriamente dita cerca R$ 1,5 milhão. Serviços complementares e ensaios tecnológicos complementam o valor do serviço.

Infraestrutura completa

Depois de pronta, o alargamento da ponte sobre o Rio Passaúna finalizará um pacote de obras de infraestrutura naquela região da cidade que englobou ao longo dos últimos anos a duplicação de trechos Avenida Nossa Senhora dos Remédios e Independência, bem como a própria pavimentação do perímetro onde está a ponte e, mais pra frente, o asfaltamento da principal via da localidade rural de Campina das Pedras.

Essas obras permitem uma integração mais harmoniosa entre as áreas rural e urbana de Araucária, possibilitando que o motorista que trafega pela região acesse mais rapidamente e de maneira mais confortável a localidade rural de Guajuvira e também a PR-423, com sentido a Campo Largo.

Foto: Marco Charneski.