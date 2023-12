Pop Chic: confira os homenageados da edição n.º 1393

.

Essas são as homenagens que os nossos leitores escreveram para as pessoas que eles amam. Também deseja parabenizar ou celebrar uma conquista de alguém que você gosta? Entre em contato conosco!

Camila

Que este aniversário seja apenas o começo de um ano cheio de surpresas positivas, oportunidades emocionantes e momentos memoráveis ao lado daqueles que você ama. Que a luz da sua presença continue a brilhar intensamente, iluminando não apenas o seu caminho, mas também o de todos ao seu redor.

Marcia

Desejo que você tenha muita saúde, paz e harmonia em sua vida. Que você possa estar sempre rodeado de pessoas que te amam e te fazem bem. Parabéns pelo seu dia especial!

Encontrão das academias

Encontrão das academias da move dance Brasil, o último aulão do ano de 2023, subimos ao palco com a galera da @vemprabody, @corpoevidaaraucaria, @hdfitnessaraucaria.

Dani

Feliz aniversário! Que este dia seja tão incrível quanto a pessoa especial que você é. Que o novo ano de vida traga ainda mais alegrias, sucesso e momentos inesquecíveis. Que cada desejo do seu coração se torne realidade. Parabéns e celebre em grande estilo!

Churrasco entre os amigos de infância

Em um domingo memorável, amigos de infância do Planalto, Chantilly e Maranhão se reuniram na Chácara do Bugio. Entre risadas, abraços e memórias, celebraram uma amizade que perdura ao longo dos anos. Agradecemos a todos pela participação, e esperamos por mais encontros que fortaleçam esses laços especiais. Até a próxima reunião, que a vida nos presenteie com mais momentos mágicos como este.