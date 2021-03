Por conta da pandemia, Procon Araucária só atenderá com horário agendado

Compartilhe esta notícia:

Foto: divulgação

Durante a vigência dos decretos estaduais e municipais, que impuseram medidas temporárias de isolamento social para conter o avanço da pandemia da Covid-19, o Procon Araucária está trabalhando, exclusivamente, de forma remota para atender as demandas de denúncias da população. Se as restrições forem suspensas na segunda-feira, 8 de março, conforme anunciado pelos governos, o Procon retomará seu atendimento presencial, porém somente com horário agendado previamente, para evitar aglomerações.

Os agendamentos podem ser feitos pelos telefones (41) 3901-5155 e 0800-643-2834. Por esses números os consumidores também podem tirar dúvidas. Segundo o Procon, será permitida a abertura de apenas uma reclamação por vez, e o horário de atendimento será agendado entre as 8h e as 14h. “Por enquanto vamos manter o atendimento telefônico até a sexta-feira, dia 5, retomando o atendimento ao público no dia 8, caso o decreto não seja estendido”, explicou a diretora do Procon Araucária, Sâmara Arruda.

Texto: Maurenn Bernardo