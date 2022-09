Posto Cordilheira é nova opção para almoço e happy hour em Araucária

Muito mais do que um local para abastecer seu veículo, o Posto Cordilheira possui um excelente espaço em sua loja de conveniências para um delicioso café da manhã, um lanche da tarde, um almoço executivo ou ainda um happy hour com os amigos ou colegas de trabalho. Instalado em Araucária há 10 anos, o Cordilheira sempre esteve atento aos avanços e buscou ampliar sua estrutura de serviços, focando no melhor atendimento dos seus clientes.



“Nosso foco sempre foi oferecer combustíveis com a melhor qualidade e preços. No início trabalhamos com bandeira branca e depois de 3 anos bandeiramos com a Sheel, e desde então revendemos os produtos deles. Mas pensamos também no bem estar das pessoas, principalmente dos trabalhadores das empresas aqui da região. Por isso, desde o princípio, equipamos nossa loja de conveniências para ser um espaço agradável, onde as pessoas podem tomar um café da manhã reforçado, temos pão com linguiça, ovo com a famosa linguiça Blumenau, pão de queijo fresquinho, vários tipos de salgados e lanches, o tradicional café passado, café de máquina, café gourmet, enfim, tudo para um desjejum completo”, diz o empresário Danilo Donoso, proprietário do posto. Ele reforça que o setor de tortas, mousses e outros doces também é uma opção bem atrativa.



Mais opções



O café da manhã do Posto Cordilheira já ficou famoso, devido às suas várias opções, no entanto, outro serviço que vem conquistando os clientes é o almoço executivo, com um cardápio diversificado e saboroso. Servido de segunda a sexta, o almoço executivo contém arroz, feijão, batata frita, farofa, e há sempre uma opção diferente de carne a cada dia.



Por exemplo, nas segundas tem filé de tilápia com arroz, legumes e purê de batata ou frango com polenta. Nas terças tem vaca atolada (costela com mandioca), arroz, legumes, farofa, e tem panquecas também. Nas quartas é dia de strogonoff, nas quintas é dia de parmegiana e barreado e na sexta tem feijoada, bife a cavalo ou frango xadrez. “Graças a Deus já nos tornamos um ponto de referência na região, recebemos muitas pessoas que trabalham nas indústrias aqui em volta, que tem nos prestigiado com suas presenças”, comentou Danilo.



O Posto Cordilheira também oferece happy hour, onde as pessoas podem se encontrar para bater um papo descontraído, tomar uma cerveja gelada e saborear deliciosas porções. “É muito bom sair de um dia puxado de trabalho e sentar com os amigos para relaxar, bater um papo e tomar uma cervejinha, comer uma porção de batata, de carne, de queijo, de frango, entre outras”, salienta o empresário. Para ele, o Cordilheira se tornou referência por vários motivos: preço, competitividade e atendimento rápido e de qualidade.



Serviço



O Posto Cordilheira fica na Avenida das Araucárias, 5568, bairro Chapada. O horário de atendimento é de segunda a sexta das 6h às 23h, aos sábados das 6h às 22h e domingos das 7h às 22h, inclusive nos feriados. O telefone é (41) 3643-7838.