Prazo para realizar processo seletivo para estágio na Prefeitura é prorrogado até o dia 17/02

A Prefeitura de Araucária prorrogou o prazo para as inscrições gratuitas no processo seletivo para formação de CADASTRO DE RESERVA de estágios, que ficarão abertas até o dia 17 de fevereiro e podem ser realizadas para estágios em níveis de ensino médio, pós-médio e superior. Os interessados poderão obter todas as informações sobre o processo seletivo no Edital N° 003/2023 (https://araucaria.atende.net/diariooficial/edicao/1504/texto/149305).

O objetivo do estágio é oferecer aos alunos, matriculados em instituições de ensino, uma oportunidade de aprendizado e complementação acadêmica, desde que haja disponibilidade orçamentária para bolsas. Reforçando que não há vínculo empregatício entre o estagiário e município. O processo seletivo tem validade de 1 ano, contado a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por mais 1 ano.

O processo será executado, aplicado e corrigido pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE), e um dos pré-requisitos para participar é ter idade igual ou superior a 16 anos no momento da inscrição. As inscrições devem ser feitas até as 23 horas e 59 minutos do dia 17 de fevereiro pelo site: www.cieepr.org.br

O estágio para alunos do ensino médio tem duração de 20 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$614,01. Já para os alunos de cursos técnicos, a duração é de 6 horas diárias, com bolsa-auxílio de R$818,66. Para os alunos do ensino superior, o estágio pode ser de 4 horas diárias com remuneração de R$818,66; ou 6 horas diárias, com remuneração de R$1228,00.

As vagas de estágio para ensino médio estão disponíveis para alunos regularmente matriculados no ensino médio regular ou EJA (Educação de Jovens e Adultos), e também para alunos do ensino médio com formação de docentes/magistério. Os alunos de cursos técnicos, há oportunidades para técnico administrativo, técnico em enfermagem e técnico em informática.

Já para os alunos do Ensino Superior, as oportunidades estão disponíveis nas áreas de administração, agronomia, arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, biologia, biomedicina, comunicação, contabilidade, dança, direito, economia, educação física, enfermagem, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia elétrica, farmácia, fisioterapia, história, informática, medicina veterinária, música, nutrição, pedagogia, psicologia, serviço social, teatro, turismo, administração.

No momento da inscrição, caso apareça a informação de “incompatibilidade no cadastro”, ou algum outro problema, o estudante terá que entrar em contato com CIEE/PR através do e-mail processos.especiais@cieepr.org.br até as 16h00 do último dia de inscrição.

Até o último dia das inscrições, as Pessoas com Deficiência deverão obrigatoriamente encaminhar para o e-mail processos.especiais@cieepr.org.br o Laudo Médico legível digitalizado (original ou cópia autenticada) emitido nos últimos 12 (doze) meses.

O estudante inscrito no processo receberá o link com as orientações para o acesso à prova nos seguintes dias e horários:

Dia 24/02/2023 — entre 14h00 e 16h00; (LINK E ORIENTAÇÕES).

Dia 27/02/2023 — entre 13h00 e 14h00; (LINK, ORIENTAÇÕES, LOGIN E SENHA).

(CONFIRA O EDITAL 024/2023 COM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE A PRORROGAÇÃO). https://araucaria.atende.net/diariooficial/edicao/1527/texto/151102

Para obter mais informações sobre o processo seletivo de estágio, você pode entrar em contato pelo telefone (41) 3313 – 4325. Ou ir diretamente no CIEE durante o horário de atendimento, sendo de segunda a sexta-feira das 08h30min às 12 horas e das 13h30min às 17 horas.