Prefeito Hissam decreta luto oficial em razão do falecimento de Beto da Calceaki

O Prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini, decretou luto oficial de três dias no município pelo falecimento do empresário Umberto Marineo Basso Filho, que aconteceu na manhã de sábado, 25 de novembro. Beto estava no interior da loja Calceaki, da qual era proprietário, quando sofreu um infarto fulminante.

Bastante conhecido na cidade, Beto já havia ocupado o cargo de presidante da Associação Industrial, Comercial e Agropecuária de Araucária (Aciaa) e também era um empresário visionário, sempre buscando novos investimentos para trazer para a cidade. Inclusive foi proprietário de uma hamburgueria que funcionou no prédio do Shopping Central, que também era de sua propriedade. Cheio de projetos em mente, segundo afirmaram amigos e conhecidos, sua morte causou consternamento geral da comunidade araucariense.