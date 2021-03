Prefeitura convoca enfermeiros aprovados em processo seletivo

Compartilhe esta notícia:

Foto: divulgação

Foi publicado no Diário Oficial do município nesta terça-feira, 16 de março, o edital 073/2021 que convoca os classificados para contratação temporária ao cargo de enfermeiro. Segundo o edital, os chamados devem comparecer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas em dia e horário pré-estabelecido no documento, em posse da documentação solicitada.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (41) 3614-1432 ou pelo WhatsApp (41) 3614-7806. A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas está localizada no Paço Municipal (entrada pela rua lateral da Prefeitura, situada na Travessa Frederico Basso, sem número).

Para acessar o edital na íntegra CLIQUE AQUI

Texto: PMA