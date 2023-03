Prefeitura de Araucária pretende castrar mais de 5000 cães e gatos gratuitamente em 2023

Mais de 5000 cães e gatos deverão ser castrados gratuitamente em 2023 através do Programa de Castração Solidária da Prefeitura de Araucária. Na semana passada ocorreu a primeira etapa do serviço e até dezembro estão previstos mais nove mutirões mensais, Este primeiro ocorreu na Praça da Bíblia e atendeu 554 animais, sendo 255 cadelas, 107 cachorros, 118 gatas e 74 gatos, e desistentes ou não aptos para a realização da cirurgia foram 126 casos.

Muitos dos procedimentos sem sucesso não foram realizados pelo fato dos tutores dos animais não terem efetuado corretamente o jejum absoluto pré-operatório de oito horas antes do procedimento. O jejum correto é fundamental para que o animal não sofra tanto com o enjoo provocado pela anestesia e, principalmente, evita risco de óbito durante o procedimento.

Além da microchipagem feita junto com a castração, a Secretaria de Meio Ambiente fornece até a medicação que deve ser tomada após a cirurgia, quatro dias de antibiótico e de anti-inflamatório. O responsável pelo animal precisa apenas providenciar o cone de proteção (colar elizabetano) ou roupa cirúrgica para que os pontos não abram, caso isso aconteça, o procedimento precisará ser feito novamente.

O programa de castração solidária é voltado a cães e gatos que se enquadrem em uma das situações:

1) Animal resgatado por protetor independente devidamente cadastrado na SMMA;

2) Animal de rua (desde que tenha alguém que se responsabilize pelo período do pré e pós-operatório, pois para a cirurgia o animal precisa estar em jejum e os cuidados do pós-operatório duram em média cerca de 7 dias – dar medicação que é fornecida gratuitamente pela Prefeitura e monitorar a cicatrização dos pontos);

3) Animal de família com cadastro NIS (Número de Identificação Social fornecido nos CRAS).

Caso sobrem vagas, outros casos são atendidos.

Inscrição para os próximos mutirões

Pessoas interessadas em solicitar castração de seu animal podem realizar o cadastro a qualquer momento por meio do AutoAtendimento no Portal da Prefeitura, com o aplicativo ‘Atende.net’ ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que fica no Parque Cachoeira. Uma vez feito o cadastro, ele fica registrado no sistema e não precisa ser refeito a cada campanha. É necessário apresentar RG e CPF, além de fornecer informações sobre o animal.