Prefeitura de Araucária vai fornecer tanques pasteurizadores para produtoras do projeto Queijarias Araucária

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SMAG), vai fornecer tanques pasteurizadores de leite às produtoras regularizadas do projeto Queijarias de Araucária.

Esta será mais uma ação de apoio às pequenas queijarias regularizadas com o acompanhamento técnico da Prefeitura, hoje essas pequenas queijarias podem vender sua produção de queijo e outros derivados de leite no município atendendo às normas legais de produção e de rotulagem, garantindo a qualidade do produto e as informações que o consumidor precisa saber, o trabalho sério já resultou em dois ouros e um bronze em um concurso estadual de queijos.

Os equipamentos, com capacidade para 50 litros, serão adquiridos por meio de processo licitatório já aberto pela Prefeitura. Os pasteurizadores serão entregues gratuitamente aos produtores e permanecerão com eles enquanto fizerem parte do programa.

O projeto Queijarias visa, além da saída da informalidade (regularização) desses pequenos negócios, a segurança sanitária, a geração de renda, o combate ao êxodo rural com a permanência das famílias no campo, a valorização dos produtos e tradições locais e também a valorização da mulher rural, já que todas as queijarias participantes são comandadas por mulheres.

Foto: Carlos Poly