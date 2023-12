Prefeitura divulga medidas de segurança para o uso do carrossel e roda-gigante no Parque Cachoeira

Os brinquedos do carrossel e roda-gigante irão permanecer no Parque Cachoeira até o dia 06 de janeiro das 14h às 22h, com entrada gratuita e por ordem de chegada. Os únicos dias que não irão funcionar será nos dias 24, 25, 31/12 e 1 de janeiro.

A praça de alimentação e o Papai Noel da Guarda Municipal funcionarão até o dia 23 de dezembro.

Com isso, a Prefeitura de Araucária divulgou algumas medidas de segurança e recomendações:

Crianças e adolescentes precisam estar acompanhadas dos responsáveis;

Devido ao calor intenso, é sugerido beber bastante água, o uso de protetor solar, bonés e quaisquer outros meios de amenizar o calor durante a espera na fila.

Em caso de chuva ou vento forte, ambos os brinquedos serão desligados, devido às peças que podem ser prejudicadas. Com isso, para evitar que os brinquedos sejam danificados, e também como medida de segurança aos cidadãos, ambos serão ligados novamente apenas quando as estruturas estiverem secas.

Além disso, alguns grupos são restritos para uso dos brinquedos, como:

Gestantes na reta final da gravidez;

Idosos;

Cardíacos;

Animais de estimação;

Pessoas portando lanches ou bebidas;

Pessoas alcoolizadas.

Foto: Carlos Poly