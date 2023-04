Prefeitura e Câmara decretam luto oficial pela morte do ex-vereador Cabrini

O prefeito de Araucária e o presidente da Câmara, Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) e Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania), respectivamente, decretaram luto oficial em todas as repartições do Município por conta da morte do ex-vereador Francisco Carlos Cabrini, que veio a óbito na manhã deste domingo, 2 de abril.

O luto é de três dias, sendo que ambos os chefes de poderes manifestaram suas condolências pela passagem de Cabrini. “Foi um homem que nos ajudou muito enquanto esteve na Câmara. Sempre muito educado, era uma boa pessoa e hoje é um dia triste para a cidade de Araucária”, comentou Hissam. Já Ben Hur destacou que o ex-vereador dedicou sua vida a ajudar as outras pessoas por meio da política. “Cabrini tinha na política uma vocação de vida. Dedicou seus melhores anos para a cidade. Sempre disposto a ajudar a nossa população. Tive a oportunidade de conviver muito com ele e sei o tamanho do coração que ele tinha e quanta falta nos fará. A família e todos os amigos meus mais sinceros sentimentos”, pontuou.

Ainda por conta do falecimento de Cabrini, o expediente foi suspenso na Câmara nessa segunda-feira (3). O velório do ex-vereador acontece em sua casa, localizado na localidade de Lagoa Suja. O sepultamento acontecerá na manhã dessa segunda-feira no Cemitério de Catanduvas, em Contenda.

O ex-vereador Francisco Carlos Cabrini faleceu na manhã deste domingo no Hospital do Rocio, em Campo Largo.

Cabrini era agricultor e comerciante, sempre residiu na área rural de Araucária e foi vereador por seis mandatos. Há alguns anos foi diagnosticado com um câncer, do qual foi submetido a tratamento e melhorou. Recentemente, porém, apresentou metástase deste tumor, sendo internado na última semana já em estado grave. Seu quadro de saúde se agravou ainda mais em razão de problemas de diabetes que sempre apresentou. Nos últimos dias ele esteve num leito de UTI, onde seus rins começaram a falhar, vindo a falecer nesta manhã. O ex-vereador deixa quatro filhos.