Prefeitura instalará totens de autoatendimento em 53 pontos da cidade

Equipamentos foram adquiridos por meio de um convênio com o Governo Federal

Ao longo das próximas semanas começam a ser instalados em 53 pontos da cidade totens de autoatendimento que permitirão ao cidadão comum acesso, sem a necessidade de ir até ao prédio central da Prefeitura, a diversos serviços públicos, como impressão de guias de pagamento de IPTU, solicitação de roçadas, resultados de exames e vários outros.

O processo de compra desses totens de autoatendimento foi finalizado nos últimos dias, sendo que os equipamentos serão fornecidos pela empresa MPX – Comércio de Material Impresso Ltda. Ela venceu a licitação promovido pela Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), fornecendo cada um das máquinas por R$ 8.200,00.

Os recursos para compra dos totens vem da própria Prefeitura e também do Ministério das Comunicações. A previsão inicial da SMPL era investir nessa aquisição até R$ 510.455,72, mas como houve disputa de preço entre as empresas interessadas em fornecer os equipamentos o valor final da compra acabou caindo para R$ 434.600,00.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento, Samuel Almeida da Silva, a instalação dos totens vai ao encontro do projeto da gestão municipal de universalizar o acesso aos serviços públicos para toda a população, não importando em qual região da cidade ela esteja. “A determinação do prefeito Hissam (Hussein Dehaini) é a de que a prestação do serviço da Prefeitura vá até o cidadão e não ao contrário. O que estávamos vendo em muitos casos era a pessoa se deslocar dos mais variados bairros até a sede da Prefeitura para imprimir uma guia de pagamento de IPTU. Com essa descentralização, qualquer pessoa terá acesso a dezenas e dezenas de serviços públicos por meio desses totens, que estarão instalados em diversos locais do Município”, explica.

Entre os locais em que os totens serão instalados está o Fórum de Justiça, a Câmara de Vereadores, o Cartório de Registro de Imóveis, o Hospital Municipal, a UPA do Jardim Planalto, diversas unidades básicas de Saúde, os CRAS, dentro do Parque Cachoeira, os dois terminais da cidade, a Agência do Trabalhador e vários outros pontos.

Foto – divulgação

Texto: Waldiclei Barboza