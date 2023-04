Prefeitura libera 30 vagas gratuitas para curso de Assistente de Recursos Humanos

Trinta vagas gratuitas para o curso de Assistente de Recursos Humanos, ministrado pelo SENAC, serão liberados pela Prefeitura de Araucária, e as inscrições podem ser efetuadas no dia 14 de abril na Agência do Trabalhador/SINE, mediante apresentação de documentos pessoais, comprovante de endereço e de escolaridade.

O curso ocorrerá no período da tarde, das 13h às 17h, na sede da SMTE, a partir do dia 17 desse mês, com 160 horas de aula. Para inscrição é necessário ter pelo menos 15 anos e ter ensino médio, também pode estar cursando o ensino médio. Os participantes do curso têm direito de solicitar transporte gratuito (TRIAR) para ir e voltar do curso.

O atendimento do SINE ocorre das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30. A Agência do Trabalhador está localizada no prédio da Secretaria de Trabalho e Emprego, na rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, no bairro Sabiá. Mais informações pelo WhatsApp (41) 3643 – 4315.