Prefeitura liberou o resultado do processo seletivo de estágio

Nesta quarta-feira (15) foi liberado o resultado do processo seletivo para formação de cadastro reserva de estagiários na Prefeitura de Araucária, e os candidatos podem verificar a lista no portal da Prefeitura pelo Diário Oficial, assim como na aba concursos ou no site do CIEE. Os aprovados deverão ficar atentos às publicações dos sites citados anteriormente para acompanhar as convocações, que será realizada pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, e que serão feitas conforme a necessidade do município durante a vigência do processo seletivo.

Confira o edital no link: Clique aqui