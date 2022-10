Prêmio “Melhores do Ano” de 2022 já tem seus vencedores

A 24ª edição do Prêmio Melhores do Ano foi um sucesso, confirmando a tradicionalidade e a importância da votação para a visibilidade dos empreendedores de Araucária. Com novas categorias este ano, totalizando mais de 100, o prêmio contou com 15 mil votações. “Tivemos 12 mil questionários respondidos válidos e os demais foram invalidados porque as pessoas não cumpriram as regras de responder, pelo menos, 30% do questionário e informar um número de telefone válido”, explicou a empresária e jornalista Gabriela Rocha, organizadora do prêmio.



Segundo ela, a 24ª edição teve um recorde de participação. Os araucarienses fizeram questão de votar nas empresas e negócios preferidos. “Nosso prêmio se mantém no mercado crescendo a cada ano pela seriedade, transparência, lisura e pela responsabilidade com que trabalhamos”, declarou Gabi.



Premiação



Os vencedores de cada categoria serão premiados durante um jantar de gala que será realizado no dia 8 de dezembro, no salão Diamante, do Araucária Clube de Campo.

Acompanhe a seguir lista com os vencedores do 24º Melhores do Ano.