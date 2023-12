Prepare-se! Mega Feirão Abre Depósito da Comab Materiais de Construção será neste domingo (10)

O maior feirão de pisos da história de Araucária está chegando! O Mega Feirão Abre Depósito da Comab Materiais de Construção será neste domingo, 10 de dezembro, das 9h às 18h.

Quem já visitou as edições anteriores sabe muito bem que esta é uma chance imperdível de comprar pisos bem baratos, com preços a partir de R$ 13,99, além de aproveitar descontos de até 70%.

No sábado (09) tem spoiler para deixar os consumidores ainda mais ansiosos. A Comab fará uma live, às 16h, no seu Instagram @comabmateriais, apresentando em primeira mão algumas ofertas exclusivas que estarão disponíveis no mega feirão. “Não quer perder essa oportunidade? Clique no link agora mesmo e faça parte do nosso grupo VIP. Lá, você receberá informações exclusivas sobre o feirão”, convida a empresa.

Foto: Marco Charneski

Edição n.º 1392