Previsão de dias quentes com pancadas de chuva permanecem para Araucária

A semana inicia novamente com altas temperaturas e previsão de chuva durante o dia. Nesta terça-feira (14/02) a previsão é de dia ensolarado, com aumento de nuvens pela manhã e probabilidade de chuva durante a tarde e à noite, com máxima de 29° e mínima de 18°.

Na quarta-feira (15/02), a previsão é parecida com a de amanhã com chuvas rápidas durante o dia e a noite, com máxima de 28° e mínima de 19°.

Na quinta-feira (16/02), sol com muitas nuvens pela manhã e céu nublado durante à tarde, pode chover a qualquer hora e a mínima é de 18° e máxima de 24°.

Foto: Marco Charneski.