Previsão do tempo marca céu claro e temperaturas irão aumentar

De acordo com a previsão do tempo do SIMEPAR, o início dessa semana não terá sinal de chuva, e as temperaturas prometem aumentar.

Nesta segunda-feira, 11 de dezembro, o céu está com poucas nuvens, a mínima é de 16°C e a máxima de 24°C, com as rajadas de vento chegando a 41 km/h.

Na terça-feira (12) as nuvens irão embora, e o céu ficará claro. A mínima vai para 14°C e a máxima permanece em 24°C, com a ventania indo para 40 km/h. O céu claro continua na quarta-feira (13), com a mínima ainda em 14°C e a máxima aumentando para 26°C. Os ventos caem para 32 km/h.

Com o céu ainda claro, a temperatura aumentará na quinta-feira (14), com a mínima em 15°C e a máxima chegando a 29°C. As rajadas permanecem em 32 km/h.