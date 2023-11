Previsão marca a volta da chuva para esta quarta (22)

De acordo com a previsão do tempo do SIMEPAR, nesta semana a temperatura ficará amena e a chuva voltará na quarta-feira, 22 de novembro.

Nesta segunda-feira (20/11) comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra, e o céu está com muitas nuvens, não tem sinal de chuva, e a temperatura está fria, com a mínima sendo de 15°C e a máxima de 22°C. As rajadas de vento podem chegar a 36 km/h.

Na terça-feira (21), o céu estará claro e sem sinal de nuvens ou chuva. A mínima permanece em 15°C e a máxima vai para 28°C, com a ventania chegando a 37 km/h.

Na quarta-feira (22) o tempo ficará parcialmente nublado e com pancadas de chuva, que terá probabilidade de ocorrência de 95%, e precipitação acumulada de 9.6 mm. A temperatura não terá mudança drástica, com a mínima indo para 19°C e a máxima para 27°C. Os ventos podem chegar a 46 km/h.

Na quinta-feira (23) a chuva continua, ainda com probabilidade de ocorrência de 95%, a precipitação acumulada chegará a 27.2 mm. A mínima vai para 16°C e a máxima para 27°C, com as rajadas não passando de 43 km/h.

Foto: Marco Charneski