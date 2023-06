Preparem os guarda-chuvas porque nessa sexta-feira (23/06), segundo o SIMEPAR, a probabilidade de chuva é de 85%. Com a temperatura mínima de 13° e a máxima de 21°, as rajadas de ventos podem chegar a 37 km/h.

No sábado (24) a mínima permanece com 13°, porém a máxima sobe para 23°, enquanto a ventania vai para 32 km/h. No domingo (25) a mínima cai para 11°, e a máxima continua a mesma. Os ventos também diminuem para 25 km/h.

Foto: Marco Charneski.