Previsão marca volta das chuvas na quarta-feira (22/03)

Nos últimos dias a chuva deu uma trégua para a população, mas isso não durará muito tempo. Segunda-feira (20/03) e terça-feira (21/03) marcam probabilidade de chuva de 0%, mas na quarta-feira (22/03), o tempo chuvoso volta com tudo, com probabilidade de 70%.

De acordo com o Simepar, essa semana começa com a mínima de 17° e a máxima de 26°, com rajadas de ventos de 29 km/h. Na terça-feira a mínima é de 17° e a máxima sobe para 27°, com a ventania diminuindo para 27 km/h.

Com a previsão de chuva na quarta-feira, a mínima é de 18° e a máxima volta para 26°, com as rajadas de ventos chegando até 34 km/h.

Foto: Victoria Malinowski