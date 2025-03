Previsões para os Signos pelo Tarot do dia 13/03 A 19/03

Por Vando Fortuna, colunista – “Riqueza da Alma”, Mentor Espiritual e tarólogo. Contato: (41) 99861-2815 – Instagram e Tiktok: @tarodafortuna.

ÁRIES – Ariano, o tarot indica que mudanças importantes estão a caminho, especialmente no campo profissional. Um novo projeto ou oportunidade pode surgir, mas exigirá maturidade e iniciativa. No amor, para comprometidos, pode haver desafios relacionados à imaturidade emocional. Para solteiros, um relacionamento inesperado pode aparecer. Espiritualmente, é um momento de renovação e crescimento.

Sugestão: Abra-se para o novo, mas tome decisões com responsabilidade.

TOURO – Taurino, desafios financeiros ou disputas podem surgir, mas a luz no fim do túnel está próxima. No trabalho, evite confrontos desnecessários e mantenha-se estratégico. No amor, relações sólidas podem passar por momentos de afastamento, mas o equilíbrio será restaurado. Para solteiros, alguém marcante pode surgir, mas exigirá paciência. Espiritualmente, fortaleça sua conexão interior. Sugestão: Medite diariamente para manter a clareza mental.

GÊMEOS – Geminiano, cortes e encerramentos podem ocorrer no campo profissional, mas abrirão espaço para algo melhor. Mudanças bruscas serão necessárias para o crescimento. No amor, ciclos se fecham, e casais podem passar por redefinições na relação. Para solteiros, alguém do passado pode reaparecer. Espiritualmente, evite resistir às transformações. Sugestão: Aceite as mudanças e confie no fluxo da vida.

CÂNCER – Canceriano, comunicação será essencial nesta semana. No trabalho, trocas de informação e reuniões podem abrir portas importantes. No amor, casais devem evitar mal-entendidos gerados por terceiros. Para solteiros, um encontro social pode trazer novas possibilidades. Espiritualmente, evite carregar energias alheias. Sugestão: Evite fofocas e cuide do que compartilha com os outros.

LEÃO – Leonino, a instabilidade emocional pode gerar dúvidas no campo profissional. No trabalho, mantenha-se firme diante de desafios. No amor, comprometidos devem evitar discussões sem fundamento. Para solteiros, a chegada de alguém pode trazer intensidade, mas também questionamentos. Espiritualmente, fortaleça sua fé. Sugestão: Escreva suas preocupações para aliviar a mente e encontrar clareza.

VIRGEM – Virginiano, boas notícias no trabalho! Uma nova oportunidade pode trazer crescimento e reconhecimento. No amor, casais viverão momentos de carinho e harmonia. Para solteiros, alguém especial pode surgir e despertar sentimentos verdadeiros. Espiritualmente, seu coração estará mais aberto para conexões positivas. Sugestão: Pratique a gratidão diariamente para manter a vibração elevada.

LIBRA – Libriano, decisões importantes podem surgir no campo profissional. O caminho pode parecer incerto, mas logo se abrirá. No amor, comprometidos passarão por escolhas que fortalecerão a relação. Para solteiros, um encontro marcante pode mudar tudo. Espiritualmente, você está em um momento de aprendizado e crescimento. Sugestão: Não tenha medo de escolher um novo rumo, confie em sua intuição.

ESCORPIÃO – Escorpiano, cuidado com traições ou energias negativas ao seu redor. No trabalho, evite confiar em qualquer pessoa sem analisar bem a situação. No amor, comprometidos podem enfrentar desafios causados por inseguranças ou terceiros. Para solteiros, relacionamentos casuais podem trazer mais preocupações do que alegrias. Espiritualmente, proteja-se contra energias desgastantes.

Sugestão: Carregue um amuleto de proteção para evitar influências externas, algum símbolo que para você represente proteção espiritual ou mantenha uma pedra onix consigo.

SAGITÁRIO – Sagitariano, mudanças repentinas no campo profissional podem parecer desafiadoras, mas serão necessárias. No amor, casais podem passar por um período de transformação e ajustes. Para solteiros, um antigo padrão precisa ser encerrado antes de algo novo surgir. Espiritualmente, aceite o fim de ciclos sem resistência. Sugestão: Banhos de descarrego durante o período.

CAPRICÓRNIO – momentos de confusão e incerteza no trabalho exigem paciência e análise cuidadosa. No amor, comprometidos podem passar por dificuldades de comunicação. Para solteiros, alguém pode surgir, mas sem clareza nas intenções. Espiritualmente, mantenha o foco na sua verdade.

Sugestão: Evite tomar decisões impulsivas, espere até ter mais clareza.

AQUÁRIO – Aquariano, boas mudanças estão a caminho, mas exigirão planejamento. No trabalho, uma viagem ou mudança pode trazer oportunidades. No amor, para comprometidos, será necessário equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Solteiros podem conhecer alguém interessante em um ambiente diferente. Espiritualmente, siga sua intuição. Sugestão: Organize seus planos para facilitar suas escolhas futuras.

PEIXES – Pisciano, caminhos se abrem, mas será preciso coragem para seguir em frente. No trabalho, surgem oportunidades, mas podem exigir sacrifícios. No amor, os comprometidos precisam lidar com desafios antes de uma renovação acontecer. Para solteiros, um novo romance pode chegar, mas será marcado por provações. Espiritualmente, fortaleça sua fé. Sugestão: Acenda uma vela branca para seu anjo da guarda e peça auxílio para clarear sua jornada.

Edição n.º 1456.