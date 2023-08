Primeira corrida de rua Run For Health arrecada R$ 27 mil para beneficiar comunidades carentes de Araucária e Curitiba

Neste sábado, dia 12 de agosto, Curitiba será o cenário da primeira edição da corrida de rua “Run For Health”. Organizada pelo Grupo Risotolândia, que celebra 70 anos de história no mercado de refeições no dia 28 de agosto, o evento tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar, ao mesmo tempo, em que contribui com o bem-estar de comunidades carentes nas cidades de Curitiba e Araucária, na RMC.

A corrida de 5km terá início na região do Estádio Durival Brito e Silva, na Vila Capanema, e contará com modalidades para competidores individuais, duplas mistas, quintetos e KIDS. As inscrições foram encerradas com sucesso e a programação do evento promete um dia repleto de atividades, já abrindo as comemorações do Dia dos Pais.

A arena será aberta às 14h30, seguida pela corrida infantil às 15h30, os revezamentos entre duplas e quintetos às 16h e a prova individual às 16h30.

Arrecadação

O aspecto solidário do evento é um dos destaques mais importantes desta corrida, que promete ser a primeira de muitas organizadas pela empresa. Toda a verba arrecadada com as inscrições será destinada para três comunidades carentes, somando um total de R$ 27.000,00, valor que será convertido em 540 cestas de alimentos não perecíveis.

A entrega das cestas será realizada na próxima semana, a partir do dia 14 de agosto. A montagem dos kits de alimentos será conduzida pelo próprio Grupo Risotolândia. Cada cesta será composta por 13 itens essenciais: açúcar, biscoito, arroz, ervilha, extrato de tomate, farinha de trigo, feijão, fubá, macarrão, milho verde, óleo de soja, sal e sardinha.

Retirada dos KITS

Os competidores poderão retirar seus kits de corrida nos dias 10 e 11 no SOUQ Curitiba, das 16h às 21h, garantindo que tudo esteja pronto para um dia de corrida emocionante e solidário. A primeira edição da corrida de rua “Run For Health” promete ser uma celebração de saúde, esporte e solidariedade, marcando não apenas o compromisso do Grupo Risotolândia com a comunidade, mas também um passo significativo em direção a um futuro mais saudável para todos.